  4. Genç çiftin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

Genç çiftin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

Şanlıurfa'da genç çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin evde bulunamayan 5 yaşındaki kızları, polis ekipleri tarafından sokakta bulundu. Öte yandan S.E. isimli şahsın, eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. S.E.’nin (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, S. ve K.E.’yi (27) yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, çiftin 5 yaşındaki kızları D.’nin ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

