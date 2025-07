Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Adli Tıp Kurumu ''İntihar değil'' dedi

3'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına; P.'ın babası A.S., ağabeyi E.S., avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili, Şanlıurfa Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Komite Merkezi yetkilileri, Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Özgür Hukukçular Derneği temsilcisi ile sanık R.B. ile avukatı katıldı. Duruşmada söz alan P.'nin babası A.S., "Ben mahkemeye ve adalete güveniyorum, takdiri size bırakıyorum. Olay gecesi bizim yanımıza hiçbir aile bireyinin gelmemesi, bize herhangi bir başsağlığı dilememeleri beni yeterince rahatsız etti. Benim yanımda olsalardı ben şu an burada zaten bulunmazdım" dedi.