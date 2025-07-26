Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Adli Tıp Kurumu ''İntihar değil'' dedi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşi R.B. ile tartışan hemşire P.B.'nin (28) otomobilde şüpheli ölümüne ilişkin adli tıp raporu hazırlandı. Raporda genç kadının intihar etmediği belirtilirken, tutuksuz yargılanan sanık R.B. için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi.
Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan P.B. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü R.B. arasında telefonda tartışma çıktı. İnfaz koruma memuru olan R.B., otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti. Eşini gören R.B., otomobiliyle takip etmeye başladı. R.B., durumu fark edip koşmaya başlayan eşi P.B.'yi durdurup araca bindirdi.
ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI
Otomobilde P.B. tabanca ile vuruldu. R.B., daha sonra yaralı P.B. ile annesinin evine gitti. Burada R.B., aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. R.B.'ın ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen P.B., kurtarılamadı. P.B.'ın evinden çıktığı anlar ile R.B.'ın olaydan sonra annesinin evine gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan R.B., tedavisinin ardından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
SOL EL SVABINDA ARTIŞ ARTIĞI
Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca gaz pedalının altında bulunurken, silah Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda; R.B.'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Diğer yandan R.B., 3 ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
3'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına; P.'ın babası A.S., ağabeyi E.S., avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili, Şanlıurfa Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Komite Merkezi yetkilileri, Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Özgür Hukukçular Derneği temsilcisi ile sanık R.B. ile avukatı katıldı. Duruşmada söz alan P.'nin babası A.S., "Ben mahkemeye ve adalete güveniyorum, takdiri size bırakıyorum. Olay gecesi bizim yanımıza hiçbir aile bireyinin gelmemesi, bize herhangi bir başsağlığı dilememeleri beni yeterince rahatsız etti. Benim yanımda olsalardı ben şu an burada zaten bulunmazdım" dedi.