Genç kadın 5 gündür kayıp! Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor
Balıkesir'de kamp yaparken erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra aracıyla bölgeden ayrılan 34 yaşındaki Elif K.'yi arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. AFAD’ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Elif K., erkek arkadaşı E.G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 27 Aralık’ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan E. G., kız arkadaşı Elif K. ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından K.’nin 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, K.’nin aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
K.’nin arkadaşı E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. E.G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan E.G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.
Elif ile erkek arkadaşı E.G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif K. ile E.G.’nin kavga ettiğini ve E.G.’nin Elif’i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.