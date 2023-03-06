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Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.’nin üzerine düştü. Yaralanan G.A. ve B.D., hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü - Resim: 1

Olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi’nde meydana geldi. 

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Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü - Resim: 2

Apartmanın 5’inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.’yi aradı. B.D., apartmanın önüne geldi. 

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Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü - Resim: 3

Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.’yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.’nin üzerine düştü.

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Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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