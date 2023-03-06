Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.’yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.’nin üzerine düştü.