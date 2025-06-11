Genç kadın bebeğinin yanında vahşice katletildi: 2'si kadın, 4 gözaltı
Burdur'da 2 çocuk annesi Ö.B. (32), 36 günlük bebeğinin yanında boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Ö.B.'nin oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kapıyı açıp eve giren ekipler, Ö.B.'yi koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Ö.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.B.'nin yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.
'Ö., NEREDE'
İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Ö.B.'in eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Ö., nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Ö.B.'nin kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Ö.B.'nin hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.