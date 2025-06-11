Genç kadın bebeğinin yanında vahşice katletildi: 2'si kadın, 4 gözaltı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Ö.B.'nin kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Ö.B.'nin hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.