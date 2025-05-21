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Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu

Adana'da yaşanan olayda bundan 4 ay önce boşanan eski evli çiftin sokakta karşılaşması kalı bitti. Genç kadın tabancayla eski eşini ayağınmdan vurdu.

Kaynak: DHA
Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu - Resim: 1

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S., sokakta tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu - Resim: 2

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı.

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Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu - Resim: 3

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı.

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Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu - Resim: 4

Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasını anbean yansıdı.

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