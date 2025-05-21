Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu
Adana'da yaşanan olayda bundan 4 ay önce boşanan eski evli çiftin sokakta karşılaşması kalı bitti. Genç kadın tabancayla eski eşini ayağınmdan vurdu.
Kaynak: DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S., sokakta tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı.
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Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı.
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Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasını anbean yansıdı.
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