Genç kadın evde öldürüldü; sevgilisi ve annesi gözaltında!
Ankara'nın Mamak ilçesinde 28 yaşındaki genç kadın, annesiyle yaşadığı evde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili kadının sevgilisi ile kendi annesi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Esra M.'nin annesi Ç.Y. (48) ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra M., evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ç.Y. ve O.K. (34) ile tartıştı. M., tartışma sırasında boğuldu.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yapılan inceleme sonrası M.'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. M.'nin cansız bedeni evden çıkarılırken teyzesi baygınlık geçirdi.
Olayla ilgili Ç.Y. ile Esra M.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayın yaşandığı apartmanda oturan A.K., anne ve kızının evde yalnız yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir ses olayları da yoktu. Sessiz sakin bir aileydi. Çok üzüldük, böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Şok olduk" dedi.