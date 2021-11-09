Genç kadın fotoğraf tutkusu yüzünden canından oldu
33 yaşındaki Zoe Snoeks, Lüksemburg'da bir uçurumun kenarında fotoğraf çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Eski fitness modeli Zoe Snoeks, 2 Kasım'da kocasıyla Lüksemburg'a gitti. Uçurum kenarında fotoğraf çektirmeyi seven genç kadın Nadrin köyü yakınlarındaki 1.400 metre yüksekliğe tırmandı.
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Mirror'da yer alan habere göre, genç kadın uçurumun kenarına oturduktan sonra kocası Joeri'ye köpekleri kontrol etmesini söyledi.
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Joeri, köpeklere birkaç saniye baktığını kafasını çevirdiğinde ise karısının yerinde olamadığını gördü.
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Joeri trajik olayı "Hiçbir şey görmedim, duymadım. Hışırtı, çığlık ya da bağırma yok. Yukarı baktım ve sadece toz gördüm" diyerek anlattı.
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