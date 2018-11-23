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  3. 23 Kasım 2018 12:20

Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı

Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.

Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı

Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.

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Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı

Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söyledi. Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler

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Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı

Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi. Doktor, 'Burada beş bebek görünüyor" dedi. Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü. Ardından doktor, "Bir dakika! Altıncı bebeği de gördüm!" deyince iyice şok oldular.

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Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı

Şaşıran çift ekrana bakınca gerçekten de altı bebek olduğunu gördü. Lauren ve David'in kritik bir karar alması gerekiyordu. Ya bebeklerin bazılarından vazgeçeceklerdi ya da hepsinin dünyaya gelmesini kabul edeceklerdi.

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