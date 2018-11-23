Genç kadın ultrasonda hayatının şokunu yaşadı
Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.
Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. Bir süre sonra doktora gidip ultrasona girince herkes hayatının şokunu yaşadı.
Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söyledi. Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler
Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi. Doktor, 'Burada beş bebek görünüyor" dedi. Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü. Ardından doktor, "Bir dakika! Altıncı bebeği de gördüm!" deyince iyice şok oldular.