Genç kadına elektrikli düzenekli ölüm tuzağının cezası açıklandı
Antalya'da 52 yaşındaki bir şüpheli daha önce evinin kapısına tiner döküp yaktığı kadın komşusunu elektrikli düzenekle ölümcül bir şekilde yaralamıştı. Elektrikli tuzak davasında karar çıkarken, sanığın "Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler" ifadesi kan dondurdu...
Antalya'da komşusu T.K.'yi (39) elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan S.K. (52), karar duruşmasında, “Avcı gibi gösterilmeye çalışıldım. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler" dedi. S.K., 13 yıl hapse çarptırıldı.
Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan S.K., iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu T.K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan S.K., polis tarafından gözaltına alındı. S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olaydan 2 ay sonra tahliye olan S.K., 27 Aralık 2024'te bu kez 2 metre uzunluğunda tahtaya çiviler ve kablolarla elektrikli düzenek kurup komşusu T.K.'yi evinde bekledi. Saat 22.00 sıralarında gelen T.K., kapıyı açan S.K.'ın saldırısına uğradı. T.K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Çığlıkları duyan komşular yardım ederken, S.K. polis tarafından gözaltına alındı.
İlk ifadesinde suçunu kabul eden S.K., komşusunun kapısını tinerle yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüğünü ve binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. S.K., 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. S.K. hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. T.K.'nin kapısını yaktığı olaya ilişkin S.K.'a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.