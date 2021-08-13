Genç kadına tecavüz eden adamın hapis cezası bakın neden düşürüldü!
İsviçre'nin Basel şehrinde, ismi Joao P. olarak açıklanan 37 yaşındaki Portekiz asıllı adamın tecavüz suçundan aldığı hapis cezası korkunç bir sebeple düşürüldü.
İsmi açıklanmayan genç hakkında mahkeme henüz kararını vermezken, mahkeme Joao'ya 51 ay hapis cezası verdi. Joao'nun avukatı kararı bir üst mahkemeye taşıdı.
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Mahkemenin hakimi, tecavüz eyleminin sadece 11 dakika sürdüğünü, tecavüze uğrayan kadının çok incinmediğini bu nedenle 51 aylık hapis cezasını çok bulup cezayı 36 aya düşürdü.
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Cezasının düşürülmesinden sonra Joao, hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak birkaç gün içinde tahliye olacak.
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Mahkemenin kararından sonra yüzlerce kadın adliye binası önünde toplanıp kararı protesto etti.
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