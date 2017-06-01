Genç kadına öldüresiye dayak !
İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü.
İngiltere’de 22 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Üstelik korkunç olayın şahidi kadının 4 yaşındaki küçük oğluydu. / MİLLİYET
Jenna Thomas polis eski erkek arkadaşını yakalayana kadar evine gitmeye bile korkuyor. Yaşadıkları bir tartışmada genç kadını kendi evinde bayıltana kadar döven Jamie Webber her yerde aranıyor.
4 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yiyen Jenna Thomas’ın olayın ardından iki gözü simsiyah birer halkaya döndü. Gözlerinin içi adeta tamamen kan oturmuş bir haldeydi.