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  3. 01 Haziran 2017 20:16

Genç kadına öldüresiye dayak !

İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü.

Genç kadına öldüresiye dayak !

İngiltere’de 22 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Üstelik korkunç olayın şahidi kadının 4 yaşındaki küçük oğluydu. / MİLLİYET

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Genç kadına öldüresiye dayak !

Jenna Thomas polis eski erkek arkadaşını yakalayana kadar evine gitmeye bile korkuyor. Yaşadıkları bir tartışmada genç kadını kendi evinde bayıltana kadar döven Jamie Webber her yerde aranıyor.

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Genç kadına öldüresiye dayak !

4 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yiyen Jenna Thomas’ın olayın ardından iki gözü simsiyah birer halkaya döndü. Gözlerinin içi adeta tamamen kan oturmuş bir haldeydi.

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Genç kadına öldüresiye dayak !

Genç kadının başına 4 ay önce gelen korkunç olayın ardından yaraları hala iyileşmiş değil. Jenna oğlunun babasıyla ilgili kıskançlık krizine giren Webber’in ART arda defalarca gözüne yumruk attığını anlatıyor.

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