Genç kadını felç eden dayak! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle kısmi felç geçiren genç kadın, ''Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor'' dedi.
Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra M., ablası Büşra M.’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi. Eğlence mekanından çıkacağı esnada M.’ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü. Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı. Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü.
ÖLDÜRESİYE DAYAK YİYEN GENÇ KIZIN YÜZÜ FELÇ OLDU
Olayın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Zehra M., yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Genç kızın burada kafa travması geçirdiği belirlendi. Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.
“YÜZÜMÜN SOL TARAFINDA FELÇ, SAĞ TARAFINDA KISMİ KIRIKLAR VE ÜST ÇENEMDE YAMUKLUK VAR”
Olayla ilgili konuşan Zehra M., “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim” dedi.
“DOKTORLAR, ‘AMELİYATA GİRERSEK ELİMDE KALIRSIN’ DİYOR”
M., “Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, 'Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.