Genç kadını felç eden dayak! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

“DOKTORLAR, ‘AMELİYATA GİRERSEK ELİMDE KALIRSIN’ DİYOR”

M., “Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, 'Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.