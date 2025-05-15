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Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ?

Nevşehir’de 4. kattaki evininin balkonundan düşen 35 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? - Resim: 1

Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı.

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Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü.

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Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? - Resim: 3

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? - Resim: 4

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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