Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı
Denizli’de karayolundan karşıya geçmek isteyen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kızın kardeşinin de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç.’e (21), bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada İbrahim D. yönetimindeki otomobil çarptı.
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Aracın çarpması sonucu genç kız yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinden önce ise ilk yardım bilgisi bulunan bir vatandaş N.Ç.’e dakikalarda kalp masajı yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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