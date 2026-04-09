Genç kıza ''Bizi ihbar ettin'' dayağı! Saçından sürekleyip tekme tokat dövdüler
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç kız sokak ortasında tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç kız, Eskişehir'de yaşanan kavgada kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle tartıştıkları yaşıtı ile karşılaştı. Taraflar arasında tarıtşma çıktı.
1 / 5
Sözlü tartışmanın büyümesiyle genç kızlardan biri saldırıya geçti. Genç kız, saçından sürüklenerek tekme tokat darbedildi. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu ile görüntülendi.
2 / 5
Daha sonra genç kızlar olay yerinden ayrıldı. (DHA)
3 / 5
4 / 5