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  3. 08 Ocak 2018 10:28

Genç kıza kentin göbeğinde şiddet

Adana'da genç bir erkek, tartıştığı bir kızı çenesinden tutup iterek ve dirsek atmayla tehdit ederek tartakladı. Kentin göbeğinde meydana gelen olaya vatandaşların duyarsız kalması dikkat çekti.

Genç kıza kentin göbeğinde şiddet

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana geldi.

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Genç kıza kentin göbeğinde şiddet

Genç bir erkeğin, bir kızla kaldırım üzerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı görüldü. Genç kızın karşısındaki erkeğin dirsekle dayak tehdidine maruz kalması ve çenesinden tutularak itilmesi kameralara yansıdı.

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Genç kıza kentin göbeğinde şiddet

Kalabalık parkta ikilinin arasında geçen olayı görmesine rağmen yoluna devam eden vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti.

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Genç kıza kentin göbeğinde şiddet

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına giden ikili tekrar sözlü tartıştı.

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