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Genç kıza öldüresiye dayak kamerada

Bursa'da bir parkta genç kızın feci şekilde darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kıza öldüresiye dayak kamerada - Resim: 1

Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi’nde bulunan parkta meydana geldi. 

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Genç kıza öldüresiye dayak kamerada - Resim: 2

Kimliği belirsiz 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartıştıkları kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. 

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Genç kıza öldüresiye dayak kamerada - Resim: 3

Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.

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Genç kıza öldüresiye dayak kamerada - Resim: 4

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. 

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