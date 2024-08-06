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Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde markette bir şahsın, genç kıza laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Linç edilmek istenen taciz zanlısını öfkeli kalabalığın elinden polis aldı.

Kaynak: İHA
Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı - Resim: 1

Olay, Kaynarca Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs markette genç bir kıza laf attı. 

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Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı - Resim: 2

Çevrede bulunanlar vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. 

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Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı - Resim: 3

Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın dağılmasını istedi. Binadan çıkarılan şahıs, polis aracına götürülmek istenildiği esnada öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenildi.

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