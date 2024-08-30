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Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı

Çorum'da evden kaçan ve bir genç kızı bacağından ısırarak yaralayan maymun, 3 gündür aranıyor.

Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı - Resim: 1

Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, B.S.'ye saldırdı. B.S.'yi bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı. 

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Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı - Resim: 2

B.S. tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı. 

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Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı - Resim: 3

Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

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Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı - Resim: 4
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