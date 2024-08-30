Genç kızı ısıran maymun sırra kadem bastı
Çorum'da evden kaçan ve bir genç kızı bacağından ısırarak yaralayan maymun, 3 gündür aranıyor.
Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, B.S.'ye saldırdı. B.S.'yi bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı.
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B.S. tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı.
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Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)
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