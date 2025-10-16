Genç kızı komalık etti! Eski sevgili dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara'da eski sevgilisi M.O.'yu (25) sokak orasında darbeden K.B.'nin (27), öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu ortaya çıktı. K.B.'nin, ağır yaralı haldeki genç kadının başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı.
M.O., 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı K.B. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada K.B., M.'yi darbetti. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan M.O., sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden M.O.'un, hayati tehlikesi sürüyor.
112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle M.'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan K.B., gözaltına alınıp, tutuklandı.
YENİ GÖRÜNTÜLER
Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde K.B.'ninn, M.'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp M.'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan M. ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı.
Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü. Öte yandan M.O.'un, K.B. ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.