Genç kızı komalık etti! Eski sevgili dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde K.B.'ninn, M.'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp M.'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan M. ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı.