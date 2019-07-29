Genç kızı sokak ortasında sürükledi !
Samsun'da sokak ortasında yürüyen bir çiftin kavgası kameralara yansıdı. Bir kişi genç kızın kolundan çekerek sürükledi. Kız eliyle ittiği kişiden ayrılıp yürümeye devam etti.
Samsun'da sokak ortasında yürüdükleri sırada tartıştığı kişinin yanından uzaklaşmak isteyen genç kızın kolundan çekilerek sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen isimleri öğrenilmeyen genç kız ve bir erkek arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine genç kız eliyle itiği kişiden ayrılıp yürümeye devam etti.
Genç kızı engellemeye çalışan kişi, elinden tutup bir süre sürüklediği kızı bırakmak istemedi. Saldırganın elinden kurtulan genç kız, yoluna devam ederken, bu anlar da çevredeki bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.