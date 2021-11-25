Genç kızı takip eden Afgan uyruklu sınır dışı edildi
Bursa'da 19 yaşındaki M.Ş.G'yi takip eden Afgan uyruklu şahıs polis tarafından yalanarak sınır dışı edildi.
Bursa'da 19 yaşındaki M.Ş.G'yi takip eden Afgan uyruklu kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.
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Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.
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Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.
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Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.
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