Genç kızın cesedi kuyuda bulunmuştu: Cinayet şüphelisi, aramızda dolaşan bir katil çıktı!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki genç kızın cinayet şüphelisi D.B., Aydın'da yakalandı. 2001 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan D.B.'nin izinli çıktığı cezaevine geri dönmediği bildirildi. Öte yandan genç kızın, D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan H.A.’nın ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim’den beri kayıp olan A.’ya ait olduğunu teşhis etti.
A.’nın cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. A.’nın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.
