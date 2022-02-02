Genç kızın feci sonu! 5. kattan böyle atladı

Tedavi gördüğü hastaneden kaçmış

Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğunu araştırmaya başladı. Elazığ’da yaşayan Büşra B.’nin psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Tedavi için Elazığ’dan Gaziantep’e sevk edilen Büşra B., Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç kızın geçtiğimiz Pazar günü hastaneden kaçarak çıktığı apartman terasından atladığı görüntü ortaya çıktı.