Genç kızın karnına koyduğu sıcak su torbası kabusu oldu

Kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Cansu Y., "Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşadım. Artık kesinlikle kullanmayacağım, kişiler daha farklı alternatifler düşünebilirler. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kesinlikle kullanmasınlar, kullanacaklarsa da dikkat etsinler. Özellikle havalarını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. O acının tarifi yok, nasıl dayandığımı bile bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir seviyedeyim" ifadelerini kullandı.