Genç kızları zorla cinsel içerikli filmlerde oynatan aktris tutuklandı
Hindistan'da Nandita Dutta adlı cinsel içerikli film yıldızı, genç kadınları zorlayarak veya Bollywood vaadiyle kandırarak rızası olmadan yetişkin filmlerde oynattığı iddiasıyla tutuklandı.
Skandal olay, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalkületa'da iki genç kadının 26 Temmuz'da polise gitmesiyle patlak verdi.
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Adları açıklanmayan kadınlardan biri Ballygunge bölgesindeki bir stüdyoda, diğeriyse New Town bölgesindeki bir otelde aynı kişiler tarafından film çekmeye zorlandıklarını öne sürdü.
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Nancy Bhabhi lakaplı 30 yaşındaki Dutta ve yanı sıra çekim koordinatörü 39 yaşındaki Mainak Ghosh, şikayetlerin ardından yakalandı.
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İkili soyunmaya zorlamak, röntgencilik, hakaret, taciz, bir kişiye köle gibi davranma ya da bir kişiyi köle gibi satın alma, aldatma ve sahtecilik suçlamalarıyla karşı karşıya.
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