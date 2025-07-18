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Genç kızların sosyal medyada başlayan kavgası sokağa taştı

İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç kızın sosyal medyada başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Sokak ortasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Genç kızların sosyal medyada başlayan kavgası sokağa taştı - Resim: 1

Olay, Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sosyal medya hesaplarından yazışan bir grup genç kız arasında tartışma yaşandı.

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Genç kızların sosyal medyada başlayan kavgası sokağa taştı - Resim: 2

İki grup, erkek arkadaşları ile birlikte dün gece belirledikleri caddeye gelerek önce tartıştı sonra tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kavga çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Genç kızların sosyal medyada başlayan kavgası sokağa taştı - Resim: 3

Taraflar arasındaki kavga daha sonra araya girenler tarafından güçlükle ayrıldı. (DHA)

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Genç kızların sosyal medyada başlayan kavgası sokağa taştı - Resim: 4
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