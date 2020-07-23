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  3. 23 Temmuz 2020 09:55

Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren 35 yaşındaki Şahin Külür, hayatını kaybetti. Öğretmenlik yapan Külür'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği derede boğuldu.

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Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na arkadaşlarıyla giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyon içinde akan dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suyun altında hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 

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Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Külür'ün cansız bedeninin sudan çıkarılamaması üzerine itfaiye, AFAD ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi.

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Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Dalgıçlar tarafından su altından çıkarılan Külür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenlik yaptığı öğrenilen Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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