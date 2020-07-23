Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Dalgıçlar tarafından su altından çıkarılan Külür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenlik yaptığı öğrenilen Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.