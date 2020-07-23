Genç öğretmen boğularak hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren 35 yaşındaki Şahin Külür, hayatını kaybetti. Öğretmenlik yapan Külür'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na arkadaşlarıyla giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyon içinde akan dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suyun altında hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Külür'ün cansız bedeninin sudan çıkarılamaması üzerine itfaiye, AFAD ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi.