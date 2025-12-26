Genç öğretmen yalan söyleyen dilenciyi bu video ile ifşa etti

Birkaç gün önce Muhammed Taha Özdemir, aynı kadın ile Ulus Anıtı tramvay durağında karşılaştı. Yanındaki kadın şahsın cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından Özdemir, koşarak durağa gidip kadınla tartışmaya başladı. Kadına, "Neden milleti dolandırmaya çalışıyorsunuz?" sorusunu yönelten Özdemir, bu defa daha farklı bir tepkiyle karşılaştı. "Şimdi şuradan taşı alıp kafanı yararım" diyerek küfür eden kadın, Özdemir'in uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Cep telefonuyla görüntü alan kadın, bu sözleri duyunca kahkaha attı. Özdemir ise, "Eskişehir'in dolandırıcısı burada. Bunlar dolandırıcı. Dolandırıcı git buradan" diye bağırıp, dilenci olduğu belirtilen kadın kendisine her cevap vermeye çalıştığında aynı sözleri tekrar etti. Çevredeki vatandaşların hayretle takip ettiği ilginç, aynı zamanda bir o kadar komik olan olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kadının oğlunun gerçekten akciğer kanseri olup olmadığı, söz konusu cihazın da çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor.