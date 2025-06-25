Genç oyuncu trafik magandalarının saldırısına uğradı: 3'ü birden linç etti!

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akif Akdeniz, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Akdeniz, "Gebze istikametinde seyir halindeyken hafriyat TIR'ı 130 ile gidiyordu. Galiba önüme kırdı. İlk başta bir şey demedim sonra onu geçtim. Devam ederek sağ şeride geçti. Makas atmaya başladı. Sağ şeritteki araba bir anda yavaşlayınca, bir anda tekrar önüme kırdı. Bu sefer kornaya bastım. Çünkü beni neredeyse bariyerlere sıkıştırıyordu. Daha sonrasında onu videoya çekmeye çalıştım ama beceremedim. Böyle bir şeyi ilk defa denedim. Sonrasında benim video çektiğimi görünce iyice kornaya basıp arkama iyice yapıştı. 120 ile gidiyorum, 120 ile tamponumdaydı. Sonrasında elimi camdan çıkarıp, 'sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim' dedim. 'Bana sağa geç' diye işaret yapmaya başladı. İyice dibime girince sağa kaçtım" diye konuştu.