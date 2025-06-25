Genç oyuncu trafik magandalarının saldırısına uğradı: 3'ü birden linç etti!
Kocaeli'de bir hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu oyuncu Mehmet Akif Akdeniz ile kamyonun şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Akdeniz, şoför ve araçtan inen 3 kişi tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Akdeniz, "Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi" dedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen şoför, iddiaya göre bşr hafriyat kamyonu ile oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in kullandığı otomobili sıkıştırdı. Şoför daha sonra kamyonu, Akdeniz'in kullandığı otomobilin önüne kırdı.
Akdeniz'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine şoför ve kamyondan inen 3 kişi, Akdeniz'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Akdeniz, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şikayet sonrası şüphelileri gözaltına aldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akif Akdeniz, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Akdeniz, "Gebze istikametinde seyir halindeyken hafriyat TIR'ı 130 ile gidiyordu. Galiba önüme kırdı. İlk başta bir şey demedim sonra onu geçtim. Devam ederek sağ şeride geçti. Makas atmaya başladı. Sağ şeritteki araba bir anda yavaşlayınca, bir anda tekrar önüme kırdı. Bu sefer kornaya bastım. Çünkü beni neredeyse bariyerlere sıkıştırıyordu. Daha sonrasında onu videoya çekmeye çalıştım ama beceremedim. Böyle bir şeyi ilk defa denedim. Sonrasında benim video çektiğimi görünce iyice kornaya basıp arkama iyice yapıştı. 120 ile gidiyorum, 120 ile tamponumdaydı. Sonrasında elimi camdan çıkarıp, 'sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim' dedim. 'Bana sağa geç' diye işaret yapmaya başladı. İyice dibime girince sağa kaçtım" diye konuştu.