Genç sporcunun korkunç ölümü! Cesedi tanınmaz halde bulundu
16 yaşındaki İngiliz sporcu turnuva için gittiği Fransa'da korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Rugby oyuncu olan Harry Sykes'in cansız bedeni gölde bulundu. Gencin ciğerinin söküldüğü, organlarının parçalandığı tespit edildi.
Bradford Adli Tıp Kurumu, ne takım arkadaşlarının ne de başka birinin Harry Sykes'in ölümü sırasında yaşananları görmediğini ifade etti.
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Harry Sykes'in arkadaşlarından biri gölde ayağının altında deniz anası sandığı bir yumuşaklık hissetti.
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Daha sonra o nesnenin Harry Sykes'in cesedi olduğu ortaya çıktı. Talihsiz gencin organlarını parçalayan katili arama çalışmaları devam ediyor.
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Harry Sykes'in turnuvaya birlikte gittiği takım arkadaşlarından iki kardeş en büyük şüpheli konumunda.
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