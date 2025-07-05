Gençlerin evdeki eğlencesi kanlı bitti: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olay, Karşıyaka Mahallesi Cuma Değirmeni Sokak üzerinde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde İ.K. (20), N.K. (25) ve M.Ç. (16) ile evde bulunan C.G.(18), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda yanında bulunan tabanca ile kafasına bir el ateş etti. C.G.'ten seken mermi, arkadaşı M.Ç.'ye isabet etti.