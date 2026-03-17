Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti!
Kocaeli'de gece saatlerinde ateş başında sohbet eden 3 arkadaşın sohbeti faciayla noktalandı. İstinat duvarı üzerinde dengesini kaybeden bir genç 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan gencin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren bir genç, talihsiz bir kaza sonucu ağır yaralandı. Eskihisar Mahallesi Sungurca Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yerel güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre trajik bir düşme vakası yaşandı.
Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında otomobilleriyle olay yerine gelen üç arkadaş, soğuk havada ısınmak için ateş yaktı. Grubun içerisinde bulunan M.O., sokak kenarındaki istinat duvarının üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbete daldı.
Ancak bir anlık denge kaybı, genç adamın kot farkı nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseklikten alt tarafta bulunan bir evin beton bahçesine düşmesine neden oldu.
Arkadaşlarının durumu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine hızla müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı M.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.