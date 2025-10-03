Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var
Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta gençlerin öncülüğünde başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 589'u güvenlik güçleri olmak üzere 640 kişi yaralandı.
Fas'ta daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti talepleriyle cumartesi günü gençlerin ülke genelinde başlattığı protestolar 6 gündür devam ediyor. Şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bazı binalar yağmalandı, araçlar ateşe verildi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, çarşamba günü Agadir şehrinin güneyindeki Lqliaa'da bir karakola saldırıp mühimmat çalmaya çalışan bıçaklı 3 genci vurarak öldürdü.
Protestolar sırasında 589'u güvenlik güçleri olmak üzere 640 kişi yaralandı, 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıca 80 kamu binası ve özel işletme tahrip edildi, 413 kolluk kuvveti aracı ve 195 özel araç hasar gördü.
Fas Başbakanı Aziz Akhannouch protestoların başlangıcından bu yana perşembe akşamı yaptığı ilk konuşmada, şiddet olaylarını sona erdirmek ve gençlerin taleplerini karşılamak için diyaloğa açık olduğunu ifade etti.
Akhannouch, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlarla başa çıkmanın tek yolu diyaloğa dayalı yaklaşımdır" dedi.