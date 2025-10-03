Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var

Fas'ta daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti talepleriyle cumartesi günü gençlerin ülke genelinde başlattığı protestolar 6 gündür devam ediyor. Şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bazı binalar yağmalandı, araçlar ateşe verildi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, çarşamba günü Agadir şehrinin güneyindeki Lqliaa'da bir karakola saldırıp mühimmat çalmaya çalışan bıçaklı 3 genci vurarak öldürdü.