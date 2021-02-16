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  3. 16 Şubat 2021 14:40

Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Bolu’da gençliğinden beri motosiklet merakı olan Kazım Tunca, bu hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi. Emekli olan Tunca önce kendisine motosiklet aldı, ardından sınavları başarıyla tamamlayarak motosiklet ehliyeti sahibi oldu.

Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Bolu’da yaşayan Kazım Tunca, uzun yıllar kamyonculuk ve nakliyecilik yaptıktan sonra emekli oldu. Gençliğinden beri motosiklet kullanmaya meraklı olan Tunca, şehir içinde kullanmak için kendine küçük bir motosiklet aldı. 1970 yılında aldığı ağır vasıta ehliyeti ile motosiklet kullanamayan Kazım Tunca, girdiği ehliyet sınavında başarılı olarak 70 yaşında motosiklet ehliyeti sahibi oldu. 

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Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Ehliyet almak için gittiği sürücü kursunun eğitmeni Burak Gülen ve diğer adayların şaşkınlıkla karşıladığı Kazım Tunca, yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavını tek seferde geçti. Tunca, gençlik hayali olan motosikleti kullanmanın keyfini yaşıyor.

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Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Emekli olduktan sonra şehir içinde kullanmak için motosiklet aldığını söyleyen Kazım Tunca, "1968 yılında, profesyonel ehliyet, 1970’te ağır vasıta ehliyeti aldım. 1973 yılında kendi aracımla nakliyeye başladım ve 1993 yılına kadar kamyonculuk yaptım. 1993 yılında ise uluslararası taşımacılığa başladım. 

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Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Kıtalar ötesi yol gittim, epey bir ülke gezdim. Artık emekli oldum, işi bıraktım. Bana şehir içinde kullanmak için ufak motosiklet lazım oldu. Sınava girdim ve sürücü kursunun motosiklet öğretmeni sayesinde, biraz da kendi gayretimle bu ehliyeti de almış oldum” dedi.  

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