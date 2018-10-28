Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını Anadolu Ajansıyla paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını Anadolu Ajansıyla paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk milletinin tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı.
Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.