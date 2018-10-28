Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Türk milletinin tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı.