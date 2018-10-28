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  3. 28 Ekim 2018 14:25

Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını Anadolu Ajansıyla paylaştı.

Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını Anadolu Ajansıyla paylaştı.

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Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, Türk milletinin tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı.

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Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

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Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.

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