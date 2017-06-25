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  3. 25 Haziran 2017 15:50

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramı Siirt halkıyla kutlad

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramı Siirt halkıyla kutlad

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramı Siirt halkıyla kutlad

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramı Siirt halkıyla kutlad

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramı Siirt halkıyla kutlad

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