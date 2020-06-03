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  3. 03 Haziran 2020 19:53

George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

ABD’nin Minneapolis kentinde beyaz bir polis tarafından boynuna baskı uygulanarak öldürülen George Floyd’un, bölge polisi tarafından aynı yöntemle etkisiz hale getirilen ilk siyahi insan olmadığı açığa çıktı.

George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde beyaz bir polis tarafından, diz ile boynuna baskı uygulanması sonucu öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd’a yönelik polis şiddetine tepkiler büyüyor.

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George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

Floyd’un ölmeden önceki” Nefes alamıyorum” feryadı, dünya genelinde binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda yankılanmaya devam ederken, Floyd’un Minneapolis departmanının ilk siyahi kurbanı olmadığı ortaya çıktı.

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George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

EN AZ 58 KİŞİ BOYUN BASKISI NEDENİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
CNN, ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin polis departmanında yer alan güç kullanımı verilerini analiz etti. Buna göre son 8 yılda, gözaltına alınan en az 58 kişi polislerin uyguladığı boyun baskısı yöntemiyle bilincini kaybetti ya da felç kaldı.

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George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

Verilerde, polislerin 2012'den beri 280’i siyah olmak üzere 428 kişide boyun baskısı kullandığını ve %14'ünün bilincini kaybettiği görüldü.

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