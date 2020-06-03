George Floyd, ABD polisinin ilk kurbanı değilmiş!

EN AZ 58 KİŞİ BOYUN BASKISI NEDENİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

CNN, ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinin polis departmanında yer alan güç kullanımı verilerini analiz etti. Buna göre son 8 yılda, gözaltına alınan en az 58 kişi polislerin uyguladığı boyun baskısı yöntemiyle bilincini kaybetti ya da felç kaldı.