George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek
ABD'de bir polis memuru tarafından kafasına basılarak öldürülen George Floyd için üçüncü cenaze töreni de Texas'ta düzenlendi. George Floyd, altın tabutla gömülecek.
North Carolina'dan dün sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un altın tabuta konulan naaşını 6 bin kişi ziyaret etti.
Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.
Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.