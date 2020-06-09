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  3. 09 Haziran 2020 15:37

George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek

ABD'de bir polis memuru tarafından kafasına basılarak öldürülen George Floyd için üçüncü cenaze töreni de Texas'ta düzenlendi. George Floyd, altın tabutla gömülecek.

George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek

North Carolina'dan dün sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd'un altın tabuta konulan naaşını 6 bin kişi ziyaret etti.

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George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek

Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.

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George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

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George Floyd altın kaplamalı tabutla gömülecek

TEXAS VALİSİ ABBOTT DA ZİYARET ETTİ
Floyd'un halka açık cenaze töreninde, Texas Valisi Greg Abbott da yer aldı.

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