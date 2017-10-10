Gerçek sanılan tatbikat mahalleyi ayağa kaldırdı
Antalya'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı huzurevinde gerçekleştirilen tahliye tatbikatı gerçek sanılınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Hurma Mahallesinde bulunan bir huzurevinde AFAD tarafından yangın eğitimi verilip tahliye tatbikatı yapıldı. Huzurevinde bulunan 70 yaşlı ve personel uzman ekipler nezaretinde 5 katlı huzurevinden tahliye edildi. Ancak tahliye sırasındaki ciddiyet, tatbikata katılan ekiplerin dışında itfaiye ve sağlık ekiplerini de harekete geçirdi. Huzurevi yakınında oturan ve tatbikattan haberi olmayan komşular 112 ihbar hattını arayarak huzurevinde yaşlıların tahliye edildiği bilgisini verdi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleriyle 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaşlıları bahçede çay içerken görünce şaşkınlık yaşadı. Durumun bir tatbikat olduğunu öğrenen itfaiye ve sağlık ekipleri rahat bir nefes alırken tatbikat ta başarıyla sonlandırılmış oldu.
"DİĞER KURTARMA EKİPLERİNİN DE ZAMANINDA GELECEĞİNE ŞAHİT OLDUK"
İl Afet ve Acul Durum Müdürlüğü arama kurtarma teknisyeni Soner Araba, deprem ve yangın eğitimi verilip gerekli eksiklerin görülmesi için binanın tahliyesiyle ilgili tatbikat yapıldığını, 70 kişinin tahliye edildiğini belirterek "Yaşlılarımız dışarı çıkınca komşular gerçek sanmış. 112' yi aramışlar ambulans ve itfaiye ekipleri geldi, onlar bir şey olmadığını gördü teşekkür ettik görev yerlerine uğurladık, amacının üstünde tatbikat oldu diğer kurtarma ekiplerinin de zamanında geleceğine şahit olduk" dedi.