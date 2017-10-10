Gerçek sanılan tatbikat mahalleyi ayağa kaldırdı

Hurma Mahallesinde bulunan bir huzurevinde AFAD tarafından yangın eğitimi verilip tahliye tatbikatı yapıldı. Huzurevinde bulunan 70 yaşlı ve personel uzman ekipler nezaretinde 5 katlı huzurevinden tahliye edildi. Ancak tahliye sırasındaki ciddiyet, tatbikata katılan ekiplerin dışında itfaiye ve sağlık ekiplerini de harekete geçirdi. Huzurevi yakınında oturan ve tatbikattan haberi olmayan komşular 112 ihbar hattını arayarak huzurevinde yaşlıların tahliye edildiği bilgisini verdi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleriyle 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaşlıları bahçede çay içerken görünce şaşkınlık yaşadı. Durumun bir tatbikat olduğunu öğrenen itfaiye ve sağlık ekipleri rahat bir nefes alırken tatbikat ta başarıyla sonlandırılmış oldu.

