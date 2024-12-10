Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü çileden çıktı

Denetimde gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü polis ekiplerine, “Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş. Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo” diyerek tepki gösterdi.