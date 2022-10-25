Geri sayım başladı! Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Haber Global'in aktardığı habere göre; tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.