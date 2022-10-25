Geri sayım başladı! Güneş tutulması depremi tetikler mi?
Yılın ikinci güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Peki güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması sırasında ne yapılmalı? İşte merak edilenler...
Yılın ikinci tutulması olan ve 25 Ekim 2022 Salı günü akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması İstanbul'da kısmı olarak görülebilecek. Güneş tutulması en net Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten izlenecek.
Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15.05’e kadar sürecek.
Haber Global'in aktardığı habere göre; tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.
DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depreminden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti.
25 Ekim Salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var.