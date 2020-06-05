Geriye sadece bu görüntü kaldı

GERİYE OYUNCAK ARABASI KALDI Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.