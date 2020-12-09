Getir kuyruğunu al 5 TL'yi... Balon balığını kurutma avı başladı

Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi. Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.