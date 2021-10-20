Gezegendeki ilk dolar trilyoneri o olacak
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley'in tahminlerine göre, 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak.
ABD’li Morgan Stanley bankasından uzmanlar,şimdiye kadar servetinin çoğunu elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan kazanan Musk'ın, uzay firması SpaceX'ten çok daha fazla para kazanabileceğini tahmin etti.
SpaceX Escape Velocity başlıklı çalışma kapsamında finans analisti Adam Jones, Musk'ın 2002'de kurduğu şirketin "roketler, fırlatma araçları ve destekleyici altyapı açısından neyin mümkün olduğuna dair her türlü ön yargıya meydan okuduğunu" belirtti.
Jones, "Birden fazla müşteri bize Elon Musk'ın dünyadaki ilk trilyoner olup olmayacağını sordu. Pek çok yatırımcımız SpaceX'in nihayetinde dünyanın en değerli şirketi olabileceğini aktardı.
SpaceX'in insanları Ay’a götürebilecek Starship gibi yeniden kullanılabilir roketleri ve Mars ile ilgili projeleri yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip. Starship'ten önce uzay hakkında konuşmak, Google'dan önce internet hakkında konuşmak gibidir” diye konuştu.