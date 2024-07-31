Gıda devinde işçiler 14 gündür eylemde

“Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum”

Perinçek konuşmasının devamında, “Mücadeleniz çok kısa zamanda başarıya gidiyor, Çalışma Bakanlığı teftiş kararı aldı. Bu sizin ne kadar azimli olduğunuzu ve buradan dönmeyeceğinizi kararınızı yansıtmaktadır. Çünkü gördüler, ‘bunlarla baş etmek mümkün değil'. Bu Polonez Gıda işçilerinin el birliği ile güç birliği ile baş edemeyiz' dediler. Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum. Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok ama patrona da geri dönüş yolunu gösteriyoruz. Onlara geri dönüş var. Onlar bu fabrikanın üretim yapması için burada insanların huzur için barış içinde ele ele verip ekmeklerini kazanmaları için bir karar verecekler. Bu kapıyı onlara açık bırakıyoruz, onlara geri dönüş kapısını açık bırakıyoruz. Bu kararlılık karşısında vicdanları varsa, akılları varsa, insanlıkları varsa bu fabrikanın başarısını istiyorlarsa burada üretim yapılmasını istiyorlarsa geri dönecekler” diye konuştu.