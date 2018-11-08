Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu

Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü tırda narkotik dedektör köpeği Panzer ile arama yapıldı. Köpeğin dorsedeki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine çuvalları açan polis, üstteki gıda malzemesinin altında koliler içinde paketlenmiş halde 110 kilogram eroin ele geçirdi.