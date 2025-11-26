Gıda teröristleri iş başında! Depoya giren ekipler iğrenç manzarayla karşılaştı

Firma deposunda 25 ton tarihi geçmiş ve belgesiz ürün bulundu

Şahıs işletmesinin hemen arkasında yer alan bir firmaya ait olduğu tespit edilen 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde ise yaklaşık 25 ton tarihi geçmiş tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen dönerler, ciğerler, taşlık ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar tespit edildi. Tespit edilen son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan tüm bu ürünlerinde imha edildiği açıklandı.



