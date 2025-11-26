Gıda teröristleri iş başında! Depoya giren ekipler iğrenç manzarayla karşılaştı
Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 25 ton tavuk ve bu tavuklardan üretilmiş döner, sucuk v.b. ürünler ele geçirilirken, 2 işletme mühürlendi.
Antalya'da zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde, sürekli kapalı tutulan ve şüphe uyandıran, aynı zamanda kötü kokuların geldiği bir işletmeyi takibe aldı. İş yerinin açık olduğu bir anda şahsa ait olduğu belirlenen iş yerine denetim gerçekleştirildi.
İçeride yaklaşık 800 kilo tarihi geçmiş tavuk, but, taşlık ve çeşitli tavuk ürünleri tespit eden ekipler, durumu Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile polis ekiplerine bildirdi.
Tarihi geçmiş ürünler ve yeniden paketlenerek satışa sunulmaya hazır hale getirilen ürünlere el konularak imha edildi.
Firma deposunda 25 ton tarihi geçmiş ve belgesiz ürün bulundu
Şahıs işletmesinin hemen arkasında yer alan bir firmaya ait olduğu tespit edilen 4 soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde ise yaklaşık 25 ton tarihi geçmiş tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen dönerler, ciğerler, taşlık ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar tespit edildi. Tespit edilen son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan tüm bu ürünlerinde imha edildiği açıklandı.