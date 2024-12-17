Gıdada hile yapanlar açıklandı: Pide ve lahmacundan çıkanlar şoke etti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre, bazı işletmelerin pide ve lahmacun harcında ''Tek Tırnaklı Eti'', ''Kanatlı Eti'' ve ''Sakatat'' tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesi gündemdeki yerini koruyor.
1 / 4
Bakanlığın paylaştığı listeye göre iki işletmenin pide ve lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi. Bazı işletmelerin de pide harcında sakatat ve kanatlı eti kullandığı belirlendi.
İşte bakanlığı açıkladığı listesinde yer alan pideciler...
2 / 4
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar
3 / 4
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
4 / 4