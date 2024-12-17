Gıdada hile yapanlar açıklandı: Pide ve lahmacundan çıkanlar şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesi gündemdeki yerini koruyor.